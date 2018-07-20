прогуляться, перекусить

От пользователя @Ezhikbezked

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Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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