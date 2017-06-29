прогуляться, перекусить

От пользователя @Yayaya

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Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

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