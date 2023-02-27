Ищу человека, с которым можно погулять вечерком и весело провести время. Можем взять по стаканчику кофе/чая или посидеть где-то в уютном месте. Все обсуждается. У меня есть много планов на это лето и не хочется терять время :) Давай знакомиться и делать вместе что-то прикольное!

От пользователя @lisoal

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!