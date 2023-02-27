Москва
Пойдем гулять, подруга
Ищу человека, с которым можно погулять вечерком и весело провести время.
Можем взять по стаканчику кофе/чая или посидеть где-то в уютном месте. Все обсуждается.
У меня есть много планов на это лето и не хочется терять время :)
Давай знакомиться и делать вместе что-то прикольное!
От пользователя @lisoal
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