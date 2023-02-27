Москва
Пойдем гулять, подруга

фото пользователя lisoal
прогуляться, перекусить

Ищу человека, с которым можно погулять вечерком и весело провести время.

Можем взять по стаканчику кофе/чая или посидеть где-то в уютном месте. Все обсуждается.

У меня есть много планов на это лето и не хочется терять время :)

Давай знакомиться и делать вместе что-то прикольное!

От пользователя @lisoal

7 участников
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