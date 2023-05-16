Ищу друзей с кем можно посещать мероприятия и интересные места включая питомники зоопарк московский москвариум

От пользователя @Malwina

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Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

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Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

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