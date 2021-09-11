Ребят всем привет , кто хочет познакомиться и пообщаться на разные темы пишите , ориентировочно собираемся во вт 19:00 выпить кофе

От пользователя @Dmitry1

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Слетать в путешествие

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!