Москва
Поиск новых друзей)

фото пользователя Dmitry1
собрать компанию

Ребят всем привет , кто хочет познакомиться и пообщаться на разные темы пишите , ориентировочно собираемся во вт 19:00 выпить кофе

От пользователя @Dmitry1

4 участника
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