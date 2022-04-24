Искатели путевого товарища вам ко мне, разделим тяжелую ношу на двоих

От пользователя @Secret

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Хочешь найти новых друзей в городе Октябрьский?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Октябрьский, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!