Москва
Поищем классную живую музыку (инди-рок, фанк, соул)
Давно хотелось услышать живое исполнение, чтобы прям внутри все сжималось)
Я предпочитаю фанк, соул и другие джазовые ветки, рок, софт типа инди. А, ну да, не русское)
Пока не знаю, где такие обитают, но в Москве то уж точно найдём 😉
От пользователя @Smith
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