Давно хотелось услышать живое исполнение, чтобы прям внутри все сжималось) Я предпочитаю фанк, соул и другие джазовые ветки, рок, софт типа инди. А, ну да, не русское) Пока не знаю, где такие обитают, но в Москве то уж точно найдём 😉

От пользователя @Smith

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