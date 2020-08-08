Москва
Поищем классную живую музыку (инди-рок, фанк, соул)

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Давно хотелось услышать живое исполнение, чтобы прям внутри все сжималось)
Я предпочитаю фанк, соул и другие джазовые ветки, рок, софт типа инди. А, ну да, не русское)
Пока не знаю, где такие обитают, но в Москве то уж точно найдём 😉

От пользователя @Smith

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