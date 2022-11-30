Я и воображаемые друзья

От пользователя @Inessa

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Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

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