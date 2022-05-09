собрать компанию

От пользователя @Apikez

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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В InParty можно найти компанию в городе Архангельск, чтобы весело провести время.

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