На площадке, недалеко от ст. метро Курская, примерно часам к 19

От пользователя @Sirius

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Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

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