Москва
Поиграть в волейбол

фото пользователя Sirius
прогуляться, перекусить

На площадке, недалеко от ст. метро Курская, примерно часам к 19

От пользователя @Sirius

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