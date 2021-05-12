Москва
Поиграть в волейбол
прогуляться, перекусить
На площадке, недалеко от ст. метро Курская, примерно часам к 19
От пользователя @Sirius
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