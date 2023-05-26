Москва
Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке
прогуляться, перекусить
На вднх
От пользователя @Ivan56z
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