прогуляться, перекусить

От пользователя @Artyom99

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Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

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