активный отдых

От пользователя @kushner

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Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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