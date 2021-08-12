Москва
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
активный отдых
От пользователя @kushner
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Проект по Психологи Отношений
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!