активный отдых

От пользователя @Akhmed

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Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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