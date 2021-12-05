Играл, пару раз в сквош, хочется еще. Уровень мне не особо важен, главное энтузиазм и выносливость))

От пользователя @Heavyvetal

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