Москва
Поиграть в ручеёк

фото пользователя 3uMa
активный отдых

Парк Царицыно. Поляна с сосной. Будет много народу, чай и печеньки, гитары, бонги, отличное настроение, улыбки и сплошной позитив.

От пользователя @3uMa

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя persiq
Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Karina25
Москва → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!