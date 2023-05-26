Парк Царицыно. Поляна с сосной. Будет много народу, чай и печеньки, гитары, бонги, отличное настроение, улыбки и сплошной позитив.

От пользователя @3uMa

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Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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