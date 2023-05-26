Москва
Поиграть в ручеёк
активный отдых
Парк Царицыно. Поляна с сосной. Будет много народу, чай и печеньки, гитары, бонги, отличное настроение, улыбки и сплошной позитив.
От пользователя @3uMa
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