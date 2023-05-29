От пользователя @Marat

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Хочешь найти новых друзей в городе Набережные Челны?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Набережные Челны, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!