Расскажу про историю пивоварения, сделаю Экскурс в современные стили пива, в игровой форме продегустируем не менее 7 разных сортов пенного. Сбор к 18:00, кафе Журфак

От пользователя @BanoSlon

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