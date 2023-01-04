Москва
Поиграть в пивное казино
Расскажу про историю пивоварения, сделаю
Экскурс в современные стили пива, в игровой форме продегустируем не менее 7 разных сортов пенного.
Сбор к 18:00, кафе Журфак
От пользователя @BanoSlon
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