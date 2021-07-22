Москва
Поиграть в пивное казино

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собрать компанию

Прочитаю небольшую лекцию про историю пивоварения, проведу экскурс по современным стилям пенного, попробуем не менее 7 разных сортов.
Сбор к 20:00 в Журфаке на Б.Афанасьевском

От пользователя @BanoSlon

8 участников
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