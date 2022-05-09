прогуляться, перекусить

От пользователя @Alekzzz

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Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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