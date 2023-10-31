Москва
Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.

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прогуляться, перекусить

Уровень средний. Спасибо

От пользователя @Jakomo

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