Москва
Поиграть в настольный теннис

фото пользователя Polyk
активный отдых

От пользователя @Polyk

14 участников
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Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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Много друзей и общения!)

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составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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