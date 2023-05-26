активный отдых

От пользователя @Polyk

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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