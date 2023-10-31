Москва
Поиграть в настольные игры

фото пользователя hProT
прогуляться, перекусить

Давайте соберёмся, поиграем в настолки, покурим кальянчик, поедим и пообщаемся!

От пользователя @hProT

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя 6428
Москва → Другое

Ищу подруг. Возраст любой.🤗

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Alexandra.a
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя GYFF
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!