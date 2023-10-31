Москва
Поиграть в настольные игры
прогуляться, перекусить
Давайте соберёмся, поиграем в настолки, покурим кальянчик, поедим и пообщаемся!
От пользователя @hProT
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