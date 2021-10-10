прогуляться, перекусить

От пользователя @CrazyCorn

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!