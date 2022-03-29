Москва
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

фото пользователя Jack
собрать компанию

Предлагаю собраться в субботу вечером в кафе в центре, у меня есть много разных интересных игр )

От пользователя @Jack

12 участников
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кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

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