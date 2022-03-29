Предлагаю собраться в субботу вечером в кафе в центре, у меня есть много разных интересных игр )

От пользователя @Jack

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Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

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