Москва
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

фото пользователя Jack
собрать компанию

У нас адекватная компания, играем в мафияподобные игры - сопротивление, криминалист, бэнг, тайный канцлер.

Собираемся в субботу в 19:00 в кафе в центре Москвы

От пользователя @Jack

8 участников
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