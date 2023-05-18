Москва
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)
собрать компанию
У нас адекватная компания, играем в мафияподобные игры - сопротивление, криминалист, бэнг, тайный канцлер.
У нас адекватная компания, играем в мафияподобные игры - сопротивление, криминалист, бэнг, тайный канцлер.
Собираемся в субботу в 19:00 в кафе в центре Москвы
От пользователя @Jack
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