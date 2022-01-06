Москва
🎲 Поиграть в настолки - мафия, бункер, сопротивление
собрать компанию
Планируем в пятницу собраться в центре и поиграть в настолки)
Планируем в пятницу собраться в центре и поиграть в настолки)
У нас адекватная компания и мы будем рады новым людям.
От пользователя @Jack
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