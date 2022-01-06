Москва
🎲 Поиграть в настолки - мафия, бункер, сопротивление

фото пользователя Jack
собрать компанию

Планируем в пятницу собраться в центре и поиграть в настолки)

У нас адекватная компания и мы будем рады новым людям.

От пользователя @Jack

2 участника
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