Планируем в пятницу собраться в центре и поиграть в настолки) У нас адекватная компания и мы будем рады новым людям.

От пользователя @Jack

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