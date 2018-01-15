Москва
Поиграть в настолки / карты ЮЗАО

фото пользователя Vladimirski
собрать компанию

Мне кажется классно когда есть своя компания на районе 😊

Друзья живут на разных концах Москвы и встретиться обычно очень тяжело.

А когда вы недалеко друг от друга - то можно хоть каждый вечер проводить интересно и весело, играя в разные игры и не только)

От пользователя @Vladimirski

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