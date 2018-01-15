Мне кажется классно когда есть своя компания на районе 😊 Друзья живут на разных концах Москвы и встретиться обычно очень тяжело. А когда вы недалеко друг от друга - то можно хоть каждый вечер проводить интересно и весело, играя в разные игры и не только)

От пользователя @Vladimirski

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Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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