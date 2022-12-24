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От пользователя @Eristan

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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