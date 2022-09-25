Москва
Поиграть в настолки
прогуляться, перекусить
Хочу найти человека с которым можно было бы запрыгнуть в машину и поехать вкусно поужинать☺️
От пользователя @Milenaa
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