Хочу найти человека с которым можно было бы запрыгнуть в машину и поехать вкусно поужинать☺️

От пользователя @Milenaa

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Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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