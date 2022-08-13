Москва
Поиграть в настолки

фото пользователя Macmep
сходить на мероприятие

От пользователя @Macmep

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Kseniya_13
Москва → Другое

Сыграть каточку в доту🧸

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!