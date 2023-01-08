От пользователя @Mikusya

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Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Общение и прогулки

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