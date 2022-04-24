Москва
Поиграть в квиз (пятница к 20.00)

фото пользователя guseynov
сходить на мероприятие

Всем привет 🙌🏽
Есть желающие поиграть в классический квиз в пятницу на новом Арбате?
Есть места в команду)
После квиза можно посидеть в баре.

От пользователя @guseynov

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