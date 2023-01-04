Кто хочет со мной поиграть в плойку в ТЦ Город, Нижегородская

От пользователя @petruha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!