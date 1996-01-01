прогуляться, перекусить

От пользователя @SvTime

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!