Москва
поиграть в компании в настолки 😣
прогуляться, перекусить
От пользователя @mdstasy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Прогуляться
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!