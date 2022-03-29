прогуляться, перекусить

От пользователя @mdstasy

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Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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