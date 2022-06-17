прогуляться, перекусить

От пользователя @arikeee

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Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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