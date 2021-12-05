Хотелось бы найти команду с которой играть футбол на постоянной основе.

От пользователя @Viktor

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Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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