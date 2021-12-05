Москва
Поиграть в футбол

фото пользователя Viktor
прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти команду с которой играть футбол на постоянной основе.

От пользователя @Viktor

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