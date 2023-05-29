От пользователя @Akhmed

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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