Пятницу 19:00 по адресу: бумажный проезд 4. Обычно играем 10-15 человек. Присоединяйся

От пользователя @Akhmed

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Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

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