Москва
Поиграть мафию

фото пользователя Akhmed
прогуляться, перекусить

Пятницу 19:00 по адресу: бумажный проезд 4.
Обычно играем 10-15 человек. Присоединяйся

От пользователя @Akhmed

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