Москва
Поиграть мафию
прогуляться, перекусить
Пятницу 19:00 по адресу: бумажный проезд 4.
Пятницу 19:00 по адресу: бумажный проезд 4.
Обычно играем 10-15 человек. Присоединяйся
От пользователя @Akhmed
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