Будем рады новым ребятам. 19.05 - 19:00 по адресу Садово-Кудринская 3А (кальянная MOS LOUNGE)

От пользователя @Akhmed

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