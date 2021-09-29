Предлагаю собраться в парке для активной игры, например в волейбол, вариант можно выбрать на месте)

От пользователя @Vldislav

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Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое потусить, весело провести время

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