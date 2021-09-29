Москва
Поиграть активные игры в парке
другое
Предлагаю собраться в парке для активной игры, например в волейбол, вариант можно выбрать на месте)
От пользователя @Vldislav
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