Москва
Поход с палатками
собрать компанию
Ищем адекватных людей для поездки в кемпинг, хотим съездить в очень красивый карьер в Рязани. Кто хочет, присоединяйтесь)
От пользователя @Valery
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