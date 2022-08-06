Ищем адекватных людей для поездки в кемпинг, хотим съездить в очень красивый карьер в Рязани. Кто хочет, присоединяйтесь)

От пользователя @Valery

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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