Москва
Поход с палатками

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собрать компанию

Ищем адекватных людей для поездки в кемпинг, хотим съездить в очень красивый карьер в Рязани. Кто хочет, присоединяйтесь)

От пользователя @Valery

6 участников
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