Москва
Поход по барам до утра )

фото пользователя Artemiy
другое

Айда пробовать новые рюмочные в центре Москвы (см. последнее фото в моём профиле).

Начал с Ладьи у Тверской и Южки на Новокузнецкой, через Дежурку на Новом Арбате и Вишнёвый сад на Малой Бронной, сейчас в Штольне на Китай-городе )

Присоединяйтесь в любое время до утра субботы, часов 5-ти минимум )

От пользователя @Artemiy

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