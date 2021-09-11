Москва
Поход по барам до утра )
Айда пробовать новые рюмочные в центре Москвы (см. последнее фото в моём профиле).
Начал с Ладьи у Тверской и Южки на Новокузнецкой, через Дежурку на Новом Арбате и Вишнёвый сад на Малой Бронной, сейчас в Штольне на Китай-городе )
Присоединяйтесь в любое время до утра субботы, часов 5-ти минимум )
От пользователя @Artemiy
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