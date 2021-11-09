Москва
Поход Конаково, Тверская область

фото пользователя Anbolax
активный отдых

Собираемся сегодня около Конаково (село Вахонино, Тверская область) на пляжу почиллить с палатками, светом, музыкой. Будем там все выходные.
Пишите, пригоняйте!

От пользователя @Anbolax

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