Москва
Поход Конаково, Тверская область
Собираемся сегодня около Конаково (село Вахонино, Тверская область) на пляжу почиллить с палатками, светом, музыкой. Будем там все выходные.
Пишите, пригоняйте!
От пользователя @Anbolax
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Очень скучно
Хотелось бы найти классных подружек
Прогуляемся?
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Погулять в парке
Хочу найти подругу🐁
Провожу исследование - почему ты здесь? :)
Пообщаться:)
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
На выставку, погулять
Пошли на свидание??
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!