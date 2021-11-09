Собираемся сегодня около Конаково (село Вахонино, Тверская область) на пляжу почиллить с палатками, светом, музыкой. Будем там все выходные. Пишите, пригоняйте!

От пользователя @Anbolax

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Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Очень скучно

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