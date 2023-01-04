прогуляться, перекусить

От пользователя @Al.se.sh

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Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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