прогуляться, перекусить

От пользователя @Asiiyaaa

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Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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