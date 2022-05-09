прогуляться, перекусить

От пользователя @Nekit

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Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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