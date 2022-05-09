прогуляться, перекусить

От пользователя @Lyuba

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Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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